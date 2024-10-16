Кравчук раскрыла детали о секретных дополнениях к плану победы: публиковать нельзя
Информация из секретных дополнений к плану победы президента Украины Владимира Зеленского доведена до ближайших партнеров. Но публиковать ее нельзя.
Об этом в комментарии для YouTube-канала РБК-Украина рассказала нардеп, заместитель главы комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук.
"Действительно есть три приложения. Они касаются и компоненты безопасности, и экономической. Очевидно, что их не стоит публиковать в социальных сетях, чтобы Россия все это исследовала, они, уверена, пытаются сейчас узнать детали, но точно это не нужно публиковать", - сказала она.
По словам нардепа, секретная часть доведена до ближайших партнеров, от которых это зависит.
"То есть мы передаем эти детали тем странам, которые производят оружие, если в случае оборонного пакета. Или же те, кто могли бы стать нашими партнерами в экономическом плане, в том числе по поводу полезных ископаемых", - констатировала Кравчук.
План победы Зеленского
Президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде 16 октяюбря. Там он представил план победы Украины на войне с РФ.
По словам Зеленского, план победы состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Выступая перед нардепами, Зеленский заявил, что если начать двигаться по плану победы сейчас, то может удаться завершить войну не позже, чем в следующем году.
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