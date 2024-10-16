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Кравчук розкрила деталі про секретні додатки до плану перемоги: публікувати не можна

Україна, Середа 16 жовтня 2024 15:35
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Кравчук розкрила деталі про секретні додатки до плану перемоги: публікувати не можна Фото: народний депутат Євгенія Кравчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Олійник, Наталія Гурковська

Інформація з секретних додатків до плану перемоги президента України Володимира Зеленського доведена до найближчих партнерів. Але публікувати її не можна.

Про це в коментарі для YouTube-каналу РБК-Україна розповіла нардеп, заступниця голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

"Дійсно є три додатки. Вони стосуються і безпекової компоненти, і економічної. Очевидно, що їх не варто публікувати в соціальних мережах, щоб Росія все це досліджувала, вони, впевнена, намагаються зараз дізнатися деталі, але точно це не потрібно публікувати", - сказала вона.

За словами нардепа, секретна частина доведена до найближчих партнерів, від яких це залежить.

"Тобто ми передаємо ці деталі до тих країн, які виробляють зброю, якщо у випадку оборонного пакету. Або ж ті, хто могли б стати нашими партнерами в економічному плані, в тому числі з приводу корисних копалин", - констатувала Кравчук.

План перемоги Зеленського

Президент Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді 16 жовтня. Там він представив план перемоги України на війні з РФ.

За словами Зеленського, план перемоги складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків. Виступаючи перед нардепами, Зеленський заявив, що якщо почати рухатися за планом перемоги зараз, то може вдасться завершити війну не пізніше ніж наступного року.

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