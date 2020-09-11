Кравчук розповів, чи буде українська сторона вести переговори з ОРДЛО

Глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук оцінив ймовірність переговорів між українською стороною та бойовиками ОРДЛО. Він наголосив, що головне не підписувати документи, які можуть нанести шкоду Україні.

Про це Кравчук сказав під час ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

За його словами, спілкування можливе із тими, "в кого руки не в крові".

"Моя позиція полягає в тому: ми можемо спілкуватися із людьми, в яких руки не в крові і це – зрозуміло, але головне не підписувати документи, які можуть нанести шкоду державі, як були підписані раніше, і ми не можемо до цього часу налагодити спілкування", - сказав Кравчук.

Кравчук додав, що досягти порозуміння на рівні ТКГ можна спільно із учасниками.

"Інший шлях - силовий шлях через застосування зброї. Україна йти ним не може", - додав він.

Раніше Кравчук заявляв, що українська делегація в Тристоронній контактній групі запропонує варіанти переговорів з представниками ОРДЛО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий учасник української делегації в ТКГ Вітольд Фокін буде займатися налагодженням комунікації з представниками громадянського суспільства окупованого Донбасу.

До речі, дивіться в новому випуску "Свободи слова Нестора Шустера" про те, як білоруські опозиціонери перетинали кордон з Україною і що насправді відбулося з Марією Колесниковою; чому в деяких українських містах відкрили школи, незважаючи на заборону уряду і що вивчатимуть школярі, коли наша система освіти перейде в онлайн.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера"

Нагадаємо, що в минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" перший президент України Леонід Кравчук висловився про загрозу національній безпеці через політичну конкуренцію.

Леонід Кравчук зробив резонансну заяву

У тому ж випуску дружина кандидата в президенти Білорусі Вероніка Цепкало запропонувала нардепу Нестору Шуфричу "забрати Лукашенка собі".

Вероніка Цепкало звернулася до Нестора Шуфрича

Ще опозиціонери заявили, що білоруси не захочуть бути частиною Російської Федерації.

Вероніка Цепкало зробила важливу заяву про Білорусь

Крім того, Шуфрич і інший парламентар Олексій Гончаренко влаштували гарячу суперечку в ефірі програми Шустера.

Шуфрич і Гончаренко влаштували суперечку в прямому ефірі

Також в ефірі розповіли, як Лукашенко грубо порушив конституцію.

Що загрожує Лукашенко за порушення конституції Білорусі