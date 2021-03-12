Кравчук про "план по Донбасу": без затвердження Росією це поки тільки пропозиція

Голова української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук заявив, що поки немає мирного плану по Донбасу . Для цього Росія повинна затвердити спрямовані їй пропозиції, які розроблені за участю Франції та Німеччини.

"План розроблений Німеччиною, Францією, доопрацьований Україною. І зараз знаходиться на вивченні в Росії. Тобто, плану немає. Він є пропозицією. Щоб план був, під ним має поставити підпис Росія. Тому що війна у нас не з Францією і не з Німеччиною, а з Росією", - сказав Кравчук.

За його словами, відповідні пропозиції були направлені в РФ для затвердження.

Нагадаємо, днями глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна спільно з Німеччиною і Францією розробила план відновлення миру на Донбасі. При цьому його досі не схвалила Росія.

Пізніше в Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що "перший раз чують" про мирний план по Донбасу.

При цьому в української делегації в ТКГ повідомляли, що новий план по Донбасу буде представлений до кінця березня. Поки деталі цієї ініціативи не розголошуються.