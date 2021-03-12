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Кравчук про "план по Донбасу": без затвердження Росією це поки тільки пропозиція

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 березня 2021 14:12
Кравчук про "план по Донбасу": без затвердження Росією це поки тільки пропозиція Фото: Леонід Кравчук (leonid-kravchuk.com.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Голова української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук заявив, що поки немає мирного плану по Донбасу. Для цього Росія повинна затвердити спрямовані їй пропозиції, які розроблені за участю Франції та Німеччини.

Про це Кравчук заявив в інтерв'ю "5 каналу".

За його словами, відповідні пропозиції були направлені в РФ для затвердження.

"План розроблений Німеччиною, Францією, доопрацьований Україною. І зараз знаходиться на вивченні в Росії. Тобто, плану немає. Він є пропозицією. Щоб план був, під ним має поставити підпис Росія. Тому що війна у нас не з Францією і не з Німеччиною, а з Росією", - сказав Кравчук.

Нагадаємо, днями глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна спільно з Німеччиною і Францією розробила план відновлення миру на Донбасі. При цьому його досі не схвалила Росія.

Пізніше в Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що "перший раз чують" про мирний план по Донбасу.

При цьому в української делегації в ТКГ повідомляли, що новий план по Донбасу буде представлений до кінця березня. Поки деталі цієї ініціативи не розголошуються.

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