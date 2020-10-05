Кравчук назвав головні критерії до кандидатів на місце Фокіна в ТКГ

При виборі кандидата в українську делегацію Тристоронньої контактної групи звертатимуть увагу і на його політичну позицію, і на професіоналізм. Він повинен бути глибоко занурений у ситуацію і не повинен імпровізувати.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

"Щоб це не була людина, яка імпровізує. Щоб вона дуже серйозно занурювалася в ситуацію, знала цю ситуацію і не поспішала з висновками або оцінками", - сказав Кравчук.

Він зазначив, що зараз в країні все сприймається дуже гостро.

"Смерть - це найстрашніше, що можна уявити. І люди реагують на це дуже гостро. Тому ми будемо дивитися з усіх сторін", - додав Кравчук.

Нагадаємо, 30 вересня Вітольда Фокіна вивели з української делегації в ТКГ.

До цього Фокін неодноразово виступав зі скандальними заявами про необхідність загальної амністії для бойовиків на Донбасі, а під час засідання парламентського комітету, заявив, що не бачить підтвердження того, що на Донбасі ведеться війна між Україною і Росією.

У свою чергу Кравчук пов'язав такі заяви Фокіна з тривалою відсутністю в інформаційно-політичному полі.