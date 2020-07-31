Кравчук назвав два можливих компроміси для Донбасу

Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук назвав два можливих компроміси по Донбасу. При цьому про особливий статус регіону не йдеться.

Про це він розповів в інтерв'ю "Суспільному".

"Особливий статус Донбасу. Я це не сприймаю, тому що мені незрозуміло, що це таке. Але я можу сприйняти не "особливий статус", а "особливу систему управління" у цих регіонах. Це вже компроміс. Управління, але не статус", - підкреслив екс-президент.

Він нагадав, що за часи своєї каденції підписав закон про вільну економічну зону на Донбасі.

"Це міг би бути один із кроків, для того, щоб люди почали діяти, і розв'язувати складні питання, залучивши туди інвестиції, щоб порівняно швидко відновити життя і дати людям шанс працювати, заробляти та жити нормально", - пояснив Кравчук.

Глава делегації зазначив, що ці компроміси не стосуються суверенітету України. Однак з наданням особливого статусу ситуація зовсім інакша.

"Це вже якась окрема держава буде, з якимись особливими політичними повноваженнями. Можемо договоритися, що вони можуть мати свою поліцію, свої внутрішні силові структури, може дійти вже до війська, до прикордонників. Тоді це вже не буде територія в складі України", - підкреслив він.

Нагадаємо, 30 липня президент Володимир Зеленський призначив Кравчука головою української делегації у ТКГ.

Як писало РБК-Україна, 28 липня другий президент України Леонід Кучма заявив, що йде з посади глави української делегації у ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Зазначимо, в інтерв'ю РБК-Україна Леонід Кравчук розповів про завдання від президента і "червоні лінії" у переговорах по Донбасу.