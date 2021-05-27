Кравчук виключає переговори щодо Донбасу в Мінську: маємо шукати інший майданчик

Переговорів ТКГ (Тристоронньої контактної групи) з мирного врегулювання на Донбасі більше не буде в Мінську. Сторони мають шукати інший майданчик.

За його словами, очевидно, що ТКГ не зможе збиратися в Мінську, оскільки українські літаки не літають до Білорусі.

"Тобто ми елементарно не можемо туди потрапити. Таким чином, враховуючи ситуацію, яка склалася, диктаторську лінію і поведінку, яку нахабно демонструє самопроголошений президент Лукашенко, зрозуміло, що ми навіть не можемо розглядати питання про точку обговорення проблем на мінському майданчику. Ми маємо обов'язково шукати інший майданчик. Який? Ми будемо радитися і пропонувати всім, перш за все, ОБСЄ, щоб ми це питання вирішили", - заявив Кравчук.