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Кравченко уехал за границу с нарушениями: что выяснило служебное расследование

16:45 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: экс-генпрокурор Украины Руслан Кравченко (Getty Images)

Офис генпрокурора завершил служебное расследование и выяснил обстоятельства выезда за границу бывшего главы ведомства Руслана Кравченко. Он нарушил закон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и. о. генпрокурора Антона Ковальского во время встречи с журналистами, передает "Укринформ".

Кравченко сам подписал командировку за границу

Ковальский заявил, что было установлено нарушение, которое совершил Кравченко. Он подписал приказ, который сам сделал, и безосновательно использовал приглашение в иностранное государство для выезда за границу.

"Служебное расследование установило нарушение ведомственных инструкций. По сути, он совершил дисциплинарный проступок, за который его необходимо было уволить, но у меня не было желания ждать выводов Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров", - говорит чиновник.

По его словам, он уволил Кравченко, когда от него поступило соответствующее заявление.

Также стало известно, что Кравченко:

  • не использовал служебный автомобиль для выезда за границу,
  • заранее написал заявление об отказе от государственной охраны.

Детали дела о выезде Кравченко

По данным и. о. генпрокурора, 4 сентября экс-глава ведомства пригласил к себе начальницу Управления государственной охраны Офиса генпрокурора и попросил у нее печать ОГП, которую она хранила. Печать Кравченко оставил себе на выходные.

5 и 6 сентября он находился на рабочем месте. Служебное расследование выяснило, что Кравченко написал и напечатал приказ о своей командировке сам. Затем он подписал его и заверил печатью ОГП. Также он использовал запрос на участие в заседании ПАСЕ.

7 сентября сотрудники нашли в кабинете Кравченко гербовую печать ОГП и конверт, в котором находился приказ о его командировке. Кадровый департамент зарегистрировал этот приказ, потому что еще не было известно, что чиновник не вернется в Украину.

Уголовное производство будет?

Относительно оснований для возбуждения в отношении Руслана Кравченко уголовного производства по делу "Карфаген" о "крышевании" деятельности колл-центров Ковальский ответил следующее:

"НАБУ и САП расследуют это дело, и если будут установлены факты нарушения Кравченко законодательства, то ему будет объявлено подозрение", - уточнил он.

Ранее РБК-Украина писало, что в сети "гулял" фейк о том, что экс-генпрокурору Руслану Кравченко удалось уехать за границу якобы по звонку из Киева.

Кроме того, ОГП проводит служебное расследование выезда бывшего генпрокурора Руслана Кравченко за границу. Также ликвидирован ряд должностей и уволены 8 человек, упомянутых в операции "Карфаген".

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