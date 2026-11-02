Кравченко уехал за границу с нарушениями: что выяснило служебное расследование

Кравченко сам подписал командировку за границу

Ковальский заявил, что было установлено нарушение, которое совершил Кравченко. Он подписал приказ, который сам сделал, и безосновательно использовал приглашение в иностранное государство для выезда за границу.

"Служебное расследование установило нарушение ведомственных инструкций. По сути, он совершил дисциплинарный проступок, за который его необходимо было уволить, но у меня не было желания ждать выводов Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров", - говорит чиновник.

По его словам, он уволил Кравченко, когда от него поступило соответствующее заявление.

Также стало известно, что Кравченко:

не использовал служебный автомобиль для выезда за границу,

заранее написал заявление об отказе от государственной охраны.

Детали дела о выезде Кравченко

По данным и. о. генпрокурора, 4 сентября экс-глава ведомства пригласил к себе начальницу Управления государственной охраны Офиса генпрокурора и попросил у нее печать ОГП, которую она хранила. Печать Кравченко оставил себе на выходные.

5 и 6 сентября он находился на рабочем месте. Служебное расследование выяснило, что Кравченко написал и напечатал приказ о своей командировке сам. Затем он подписал его и заверил печатью ОГП. Также он использовал запрос на участие в заседании ПАСЕ.

7 сентября сотрудники нашли в кабинете Кравченко гербовую печать ОГП и конверт, в котором находился приказ о его командировке. Кадровый департамент зарегистрировал этот приказ, потому что еще не было известно, что чиновник не вернется в Украину.

Уголовное производство будет?

Относительно оснований для возбуждения в отношении Руслана Кравченко уголовного производства по делу "Карфаген" о "крышевании" деятельности колл-центров Ковальский ответил следующее:

"НАБУ и САП расследуют это дело, и если будут установлены факты нарушения Кравченко законодательства, то ему будет объявлено подозрение", - уточнил он.