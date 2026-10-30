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Кравченко выпустили за границу "по звонку из Киева"? В ГПСУ отреагировали на слухи

21:44 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Иван Носальский aimg Мария Кучерявец
Фото: Руслан Кравченко (Getty Images)

В сети появились слухи о том, что экс-генпрокурору Руслану Кравченко удалось выехать за границу якобы по звонку из Киева. На самом деле это фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко.

Слухи о выезде Кравченко

Сегодня, 30 октября, "Укрправда" со ссылкой на собственные источники написала о том, что Кравченко не хотели выпускать в Польшу, когда он прибыл в пункт пропуска "Шегини".

Собеседники издания утверждают, что после этого пограничникам "позвонили из Киева" и они решили пропустить Кравченко.

Реакция ГПСУ

Демченко, комментируя такие слухи, подчеркнул, что они неправдивы и крайне абсурдны.

"В ходе мероприятий пограничного контроля Кравченко предоставил документы о служебной командировке, что давало право на выезд из Украины", - отметил он.

По словам спикера ГПСУ, при оформлении документов сработало поручение уведомить соответствующие государственные органы о выезде Кравченко. Инициатора поручения сразу проинформировали по телефону о том, что тогдашний генпрокурор выехал за границу.

Демченко обратил внимание, что такое поручение само по себе не запрещало выезд Кравченко.

"Других поручений Госпогранслужбе, ограничивающих выезд из Украины данного лица, уполномоченные государственные органы не предоставляли", - уточнил спикер Госпогранслужбы.

Скандал с Кравченко

Напомним, осенью НАБУ и САП разоблачили топ-чиновника Офиса генпрокурора на "крышевании" мошеннических колл-центров. После этого Кравченко подал в отставку с должности генпрокурора.

Но сразу его не уволили, для этого требовалось согласие Верховной Рады.

На этом фоне Кравченко успел подписать подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу и уехать за границу.

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