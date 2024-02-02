Воровал данные для WikiLeaks. В США сотрудника ЦРУ осудили на 40 лет за шпионаж

Джошуа Шульте был признан виновным в шпионаже и других преступлениях по итогам разных судебных процессов уже трижды: в 2020, 2022, и 2023 годах, но только сейчас судья окружного суда США Джесси Фурман назначил ему тюремный срок.

"Джошуа Шульте предал свою страну, совершив один из самых дерзких и гнусных актов шпионажа в истории Америки", - заявил прокурор Дэмиан Уильямс.

Сообщается, что Шульте работал программистом в Центре киберразведки ЦРУ с 2012 по 2016 год и, согласно выводам следствия и суда, тайно копировал хакерские программы, которыми пользовался. Уволившись, он послал эти материалы, 8761 файл, проекту WikiLeaks, который начал публиковать их в марте 2017 года.

В слитых Шульте файлах были вирусы, "трояны" и прочие хакерские программы, при помощи которых ЦРУ взламывали, например, мобильные телефоны террористов или иностранных политиков и превращали их в подслушивающие устройства.

По сведениям следствия, Шульте был вынужден уволиться, потому что все время срывал сроки выполнения заданий, и после увольнения отдал краденные материалы WikiLeaks, желая отомстить своим бывшим работодателям.

Помимо шпионажа и лжи агентам ФБР во время предварительного следствия, Шульте приговорен еще и за хранение детской порнографии. Согласно материалам суда, при обыске в его квартире были найдены десятки тысяч файлов с детской порнографией.

Что известно о WikiLeaks

Напомним, что WikiLeaks – это международная некоммерческая организация, которая публикует секретную информацию, взятую из анонимных источников или при утечке данной информации. Создатели сайта заявили, что обладают информационной базой в 1,2 млн документов, которые они собрали за первый год существования сайта.

Основателем, главным редактором и директором WikiLeaks является австралийский интернет-журналист и телеведущий Джулиан Ассанж. Целью проекта объявлена "публикация и анализ документов, ставших доступными вследствие утечки информации".