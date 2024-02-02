Крав дані для WikiLeaks. У США співробітника ЦРУ засудили на 40 років за шпигунство

Джошуа Шульте було визнано винним у шпигунстві та інших злочинах за підсумками різних судових процесів уже тричі: у 2020, 2022 та 2023 роках, але тільки зараз суддя окружного суду США Джессі Фурман призначив йому тюремний термін.

"Джошуа Шульте зрадив свою країну, здійснивши один із найбільш зухвалих і мерзенних актів шпигунства в історії Америки", - заявив прокурор Деміан Вільямс.

Повідомляється, що Шульте працював програмістом у Центрі кіберрозвідки ЦРУ з 2012 по 2016 рік і, згідно з висновками слідства та суду, таємно копіював хакерські програми, якими користувався. Звільнившись, він надіслав ці матеріали, 8761 файл, проекту WikiLeaks, який почав публікувати їх у березні 2017 року.

У злитих файлах Шульте були віруси, "трояни" та інші хакерські програми, за допомогою яких ЦРУ зламували, наприклад, мобільні телефони терористів або іноземних політиків і перетворювали їх на підслуховувальні пристрої.

За даними слідства, Шульте був змушений звільнитися, бо весь час зривав терміни виконання завдань, і після звільнення віддав крадені матеріали WikiLeaks, бажаючи помститися своїм колишнім роботодавцям.

Крім шпигунства та брехні агентам ФБР під час попереднього слідства, Шульте засуджено ще й за зберігання дитячої порнографії. Згідно з матеріалами суду, під час обшуку в його квартирі було знайдено десятки тисяч файлів із дитячою порнографією.

Що відомо про WikiLeaks

WikiLeaks – це міжнародна некомерційна організація, яка публікує секретну інформацію, взяту з анонімних джерел або при витоку цієї інформації. Творці сайту заявили, що мають інформаційну базу в 1,2 млн документів, які вони зібрали за перший рік існування сайту.

Засновником, головним редактором та директором WikiLeaks є австралійський інтернет-журналіст та телеведучий Джуліан Ассанж. Метою проекту оголошено "публікацію та аналіз документів, що стали доступними внаслідок витоку інформації".