Короткочасні дощі з грозами та спека: якою буде погода в Україні завтра

У низці регіонів Україні завтра, 12 червня, очікуються короткочасні дощі з грозами. Проте температура повітря буде стабільною, без похолодань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, завтра короткочасні дощі з грозами прогнозуються на заході та північному сході країни. Опади накриють Чернівецьку, Вінницьку, Чернігівську, Київську, Сумську та Харківську області. Вночі дощі пройдуть і в Карпатах.

Вітер переважно північний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Середня температура повітря не зміниться. Зокрема, стовпчики термометрів покажуть:

у західних областях вдень +25 +27 градусів, а вночі +13 +16;

на півночі вдень +27 +30, вночі +14 +17 градусів;

у східних областях вдень +29 +32 градуси, а вночі +17 +20;

на півдні вдень +27 +33, вночі +17 +19 градусів;

у центральних областях вдень +30 +32 градуси, а вночі +16 +18.

У столиці завтра місцями короткочасний дощ, можливі грози. Вдень повітря у Києві прогріється до +27 +33 градусів, а ночі похолодає до +14 +19 градусів.