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Короткочасні дощі з грозами та спека: якою буде погода в Україні завтра

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Україна, Субота 11 червня 2022 16:03
Короткочасні дощі з грозами та спека: якою буде погода в Україні завтра Фото: 12 червня очікуються короткочасні дощі та спека (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У низці регіонів Україні завтра, 12 червня, очікуються короткочасні дощі з грозами. Проте температура повітря буде стабільною, без похолодань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, завтра короткочасні дощі з грозами прогнозуються на заході та північному сході країни. Опади накриють Чернівецьку, Вінницьку, Чернігівську, Київську, Сумську та Харківську області. Вночі дощі пройдуть і в Карпатах.

Вітер переважно північний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Середня температура повітря не зміниться. Зокрема, стовпчики термометрів покажуть:

  • у західних областях вдень +25 +27 градусів, а вночі +13 +16;
  • на півночі вдень +27 +30, вночі +14 +17 градусів;
  • у східних областях вдень +29 +32 градуси, а вночі +17 +20;
  • на півдні вдень +27 +33, вночі +17 +19 градусів;
  • у центральних областях вдень +30 +32 градуси, а вночі +16 +18.

У столиці завтра місцями короткочасний дощ, можливі грози. Вдень повітря у Києві прогріється до +27 +33 градусів, а ночі похолодає до +14 +19 градусів.

Короткочасні дощі з грозами та спека: якою буде погода в Україні завтра

Нагадаємо, за даними синоптиків, погода влітку буде аномально спекотною та з дефіцитом опадів.

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Погода в Україні Гідрометцентр
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