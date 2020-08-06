Червоний Хрест відправив на окупований Донбас 7 вантажівок з допомогою

Міжнародний комітет Червоного Хреста відправив на окуповану територію Донецької та Луганської областей гуманітарну допомогу для мирних мешканців. На окуповану територію через пункти пропуску "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке" сьогодні прослідували 7 вантажівок.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

За даними прикордонників, мирним жителям окупованої території відправили 13 тонн засобів для прання, необхідних речей для дітей, захисні окуляри та хірургічні маски, а також 60 тонн продуктових наборів.

Нагадаємо, на початку липня Німеччина профінансувала роботу Всесвітньої організації охорони здоров'я на окупованій території Донбасу; німецький уряд виділив додатково 1 млн євро.

Крім того, у квітні Європейський союз виділив 13 млн євро на допомогу постраждалим від конфлікту на Донбасі; кошти будуть спрямовані на ремонт зруйнованих шкіл і лікарень, а також на забезпечення основних потреб мирного населення.