Червоний Хрест направив в ОРДЛО дві вантажівки з гуманітарною допомогою

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) направив на тимчасово окуповану територію Донбасу дві вантажівки з гуманітарною допомогою. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 2 вантажівки з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Для жителів Донецької і Луганської областей направлено медичне обладнання загальною вагою 4,97 тонни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації протягом 4 березня 6 разів порушили режим припинення вогню. Поранені четверо військових.

Крім того, Українська сторона Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) повідомила про розміщення на Донбасі бойовиками військової техніки з порушенням мінських угод.

Нагадаємо, днями на Донбасі в результаті обстрілу з боку бойовиків був пошкоджений газопровід поблизу Новоселівки.