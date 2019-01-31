Червоний Хрест доставив партію гуманітарної допомоги на Донбас

До окупованих районів доставили продуктові набори і будматеріали

Международный комитет Красного Креста доставил на оккупированный Донбасс очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, накануне через пункт пропуска "Новотроицкое" в направлении оккупированной территории проследовало 6 грузовиков от Красного Креста. Жителям Донецкой и Луганской областей доставили гуманитарную помощь - продуктовые наборы и строительные материалы общим весом 57 тонн.

Напомним, ранее Словакия предоставила гуманитарную помощь больнице Лисичанска на 80 тыс. евро. В частности, переданы электрообогреватели, одеяла, раскладные кровати, матрасы и одежду.

Ранее также стало известно, что правительство Франции предоставит кредит в размере 64 млн евро на проект водоснабжения Мариуполя Донецкой области. Средства предоставляются на 30 лет с 10-летним льготным периодом и по ставке 0,08% годовых. Это около 65% стоимости проекта. Остальное финансирование будет обеспечено из других источников. Предполагается, что жители Мариуполя уже через 2-3 года смогут получить воду более высокого качества.