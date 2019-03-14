Червоний Хрест доставив в ОРДЛО партію гуманітарної допомоги

Гуманітарна допомога включала продуктові набори та медичні товари

Международный комитет Красного Креста доставил на оккупированный Донбасс очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что вчера через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" в Донецкой области на временно оккупированную территорию проехали 9 грузовых автомобиля от Красного Креста. Местным жителям доставили продуктовые наборы, товары медицинского и сельскохозяйственного назначения общим весом 180 тонн.

Напомним, на прошлой неделе боевики не пропустили гуманитарную помощь от Красного Креста. По данным пограничной службы, уже в серой зоне они без объяснения причин не пропустили 3 грузовика, которые позже вернулись на подконтрольную Украине территорию.

Отметим, за минувшие сутки несколько снизился поток через контрольные пункты пропуска на линии разграничения. В частности, вчера пункты пропуска пересекли 39,4 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств. По состоянию на утро 14 марта все КПВВ на Донбассе работают в штатном режиме.