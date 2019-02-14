Червоний Хрест доставив чергову партію гумдопомоги на Донбас

На Донбас доставили понад 200 тонн гуманітарної допомоги

Международный комитет Красного Креста доставил в оккупированные районы Донбасса очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что вчера через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию последовали 19 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Всего оформлен груз массой 232 тонны.

Напомним, ранее помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер заявила, что в результате военного конфликта на востоке Украины в 2019 году 3,5 млн людей потребуется гуманитарная помощь. Она также напомнила, что с начала военных действий на Донбассе 1,5 млн человек оказались перемещенными внутри страны.

Ранее также стало известно, что ООН создает фонд гуманитарной помощи Украине. Помощник генсека отметила, что в рамках плана гуманитарного реагирования ООН в 2019 году требуется 162 миллиона долларов для предоставления помощи 2,3 миллионам человек.