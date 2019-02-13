ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ООН створює фонд гуманітарної допомоги Україні

Новини » Суспільство    13.02.2019 - 01:21
ООН створює фонд гуманітарної допомоги Україні
Фото: ООН (nog.ch)

У 2019 потрібно 162 млн доларів для надання допомоги 2,3 мільйона людей

У рамках плану гуманітарного реагування ООН створює гуманітарний об'єднаний фонд для надання допомоги потерпілому в результаті військового конфлікту на Донбасі населенню України. Про це повідомила помічник генсека ООН з гуманітарних питань Урсула Мюллер під час засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні, передає РБК-Україна.

"Ми створюємо новаторський механізм фінансування, щоб підтримати план гумреагування на 2019 рік. Це український гуманітарний об'єднаний фонд, який дасть змогу врегулювати потреби для найменш профінансованих", - сказала Мюллер.

Вона закликала донорів зробити свій внесок в фонд і зазначила, що минулого місяця координатор гуманітарної допомоги затвердив асигнування в розмірі 6 млн доларів з центрального фонду гумреагування як "пакет на недофінансовані кризи".

Помічник генсека ООН також розповіла, що в рамках плану гуманітарного реагування ООН в 2019 році потрібно 162 мільйони доларів для надання допомоги 2,3 мільйонів осіб.

"Цього року нам потрібно 162 мільйони доларів для того, щоб надати допомогу 2,3 мільйона людей у рамках плану гуманітарного реагування на 2019 рік. План зосереджений на захисті постраждалого населення, а також на відновленні їх доступу до засобів існування, послуг і важливої інфраструктури", - пояснила Мюллер.

Нагадаємо, зі слів Урсули Мюллер, у результаті військового конфлікту на сході України в 2019 році 3,5 мільйона людей знадобиться гуманітарна допомога.

З початку року при перетині КПВВ на Донбасі померли 10 людей Дебати щодо окупованих Донбасу та Криму на Генасамблеї ООН відбудуться 20 лютого
Новини України ООНДонбасГуманітарна допомога
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся