ООН створює фонд гуманітарної допомоги Україні

Фото: ООН (nog.ch)

У 2019 потрібно 162 млн доларів для надання допомоги 2,3 мільйона людей

У рамках плану гуманітарного реагування ООН створює гуманітарний об'єднаний фонд для надання допомоги потерпілому в результаті військового конфлікту на Донбасі населенню України. Про це повідомила помічник генсека ООН з гуманітарних питань Урсула Мюллер під час засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні, передає РБК-Україна.

"Ми створюємо новаторський механізм фінансування, щоб підтримати план гумреагування на 2019 рік. Це український гуманітарний об'єднаний фонд, який дасть змогу врегулювати потреби для найменш профінансованих", - сказала Мюллер.

Вона закликала донорів зробити свій внесок в фонд і зазначила, що минулого місяця координатор гуманітарної допомоги затвердив асигнування в розмірі 6 млн доларів з центрального фонду гумреагування як "пакет на недофінансовані кризи".

Помічник генсека ООН також розповіла, що в рамках плану гуманітарного реагування ООН в 2019 році потрібно 162 мільйони доларів для надання допомоги 2,3 мільйонів осіб.

"Цього року нам потрібно 162 мільйони доларів для того, щоб надати допомогу 2,3 мільйона людей у рамках плану гуманітарного реагування на 2019 рік. План зосереджений на захисті постраждалого населення, а також на відновленні їх доступу до засобів існування, послуг і важливої інфраструктури", - пояснила Мюллер.

Нагадаємо, зі слів Урсули Мюллер, у результаті військового конфлікту на сході України в 2019 році 3,5 мільйона людей знадобиться гуманітарна допомога.