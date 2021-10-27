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Ще сім областей переходять в "червону" зону з 30 жовтня, - Чернишов

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Київ, Середа 27 жовтня 2021 10:26
Ще сім областей переходять в "червону" зону з 30 жовтня, - Чернишов Фото: в Україні розширили "червону" зону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні значно розширили "червону" зону карантину. В цій зоні тепер буде на 7 областей більше.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова.

В "червону" зону карантину з 30 жовтня переходять Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська та Львівська області, повідомив міністр.

"За дорученням прем’єр-міністра України Денис Шмигаль провів засідання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - повідомив Чернишов.

Обмеження "червоної" зони

При попаданні в" червону " зону в регіоні забороняється робота кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, ринків, фітнес-центрів. Також забороняються масові заходи. Працювати продовжують продуктові магазини, АЗС, пошта, банки, аптеки, ветклініки.

Для того, щоб уникнути обмеження, потрібна стовідсоткова вакцинація або негативний ПЛР-тест або тест на антиген.

З 21 жовтня в Україні діють нові правила міжобласних перевезень. На поїзд, літак або автобус можна сісти лише при наявності сертифіката вакцинації, негативного ПЛР-тесту або тесту на антиген.

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