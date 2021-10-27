Еще семь областей переходят в "красную" зону с 30 октября, - Чернышов

В Украине значительно расширили "красную" зону карантина. В этой зоне теперь будет на 7 областей больше.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Facebook -страницу министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева.

В "красную" зону карантина с 30 октября переходят Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская и Львовская области, сообщил министр.

"По поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля провел заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям", - сообщил Чернышев.

Ограничения "красной" зоны

При попадании в "красную" зону в регионе запрещается работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков, фитнес-центров. Также запрещаются массовые мероприятия. Работать продолжают продуктовые магазины, АЗС, почта, банки, аптеки, ветклиники.

Для того, чтобы избежать ограничения, нужна стопроцентная вакцинация или негативный ПЦР-тест или тест на антиген.

С 21 октября в Украине действуют новые правила межобластных перевозок. На поезд, самолет или автобус можно сесть лишь при наличии сертификата вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или теста на антиген.