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До "червоних зон" можуть запустити нові спецрейси. УЗ назвала умову

Автор: РБК-Україна

"Укрзалізниця" готова збільшити кількість спеціальних рейсів до "червоних зон" адаптивного карантину. Потяги можуть запустити, якщо кількість цих зон буде збільшуватися.

Про це на прес-конференції заявив в. о. члена правління УЗ, директор філії "Пасажирська компанія" Олександр Перцовський.

"Щодо спеціальних рейсів. Ми продовжимо, звичайно, якщо нові райони будуть потрапляти до "червоної зони", вже напрацьовано механізм - МОЗ та Мінінфраструктури швидко погоджують, ми повідомляємо дати", - зазначив Перцовський.

Він також заявив, що в майбутньому УЗ може збільшувати число спецрейсів, але при цьому з обмеженням кількості доступних місць при купівлі квитків - до 50% для безпечного перевезення пасажирів.

Нагадаємо, станом на сьогодні до "червоних зон" входять Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська та Житомирська області.

Раніше Кабінет міністрів розширив перелік обмежень у "червоній зоні" карантину. Зокрема, буде заборонено роботу громадського транспорту. Під обмеження не потрапляють перевезення пасажирів легковими авто в кількості не більше 5 осіб.

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