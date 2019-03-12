В Красногорівці при пожежі загинули чотири особи

При пожежі в Красногорівці загинула сім'я з чотирьох осіб

В Красногоровке Донецкой области при пожаре погибли четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что накануне вечером в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме в Красногоровке. В 20:42 пожар на площади 150 квадратных метров уже локализовали, а в 21:11 потушили.

"На месте спасатели обнаружили тела 4 погибших, из них двое детей и двое взрослых", - говорится в сообщении.

Фото: пожар в Красногоровке (dsns.gov.ua)

Напомним, на прошлой неделе под Днепром горел завод пластмассовых изделий. Огонь охватил более трех тысяч квадратных метров территории, в результате пожара пострадавших не было.

В начале марта в Киеве на улице Белицкой (Подольский район) почти полностью выгорел из-за твердотопливного котла трехэтажный частный дом. По предварительным данным, жильцы разожгли твердотопливный котел для обогрева дома, труба сильно нагрелась и от нее начала плавиться облицовка дома. Информации о пострадавших в результате пожара не было, за медпомощью никто не обращался.