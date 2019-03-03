У Києві горів триповерховий житловий будинок

Фото: пожежа на Подолі (facebook.com/KyivOperativ)

За попередньою інформацією, пожежа почалася через твердопаливний котел

У Києві на вулиці Білицькій (Поділ) ввечері в неділю, 3 березня, майже повністю вигорів через твердопаливний котел триповерховий приватний будинок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ. Оперативний".

За інформацією ресурсу, близько 20:00 на спецлінію 101 надійшов виклик, що на вулиці Білицькій палає будинок.

Зазначається, що будинок належить чоловікові, який здає його під житло громадянам Туреччини.

За попередніми даними, мешканці розпалили твердопаливний котел для обігріву будинку, труба сильно нагрілася і від неї почало плавитися облицюваннія будинку.Вулицю Білицьку перекрили, на місці працювали рятувальники і медики.

Фото: пожежа на Подолі в Києві

Інформації про постраждалих в результаті пожежі немає, за медичною допомогою ніхто не звертався.

Нагадаємо, в Києві наприкінці лютого в районі Лук'янівки три рази за тиждень горів відселений будинок на вулиці Коперника. Пожежі були зафіксовані 24, 25 і 27 лютого. Зі слів місцевих жителів, у будинку часто бачать бездомних.