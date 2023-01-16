Отключали во всех серых зонах: в YASNO рассказали о ситуации со светом в Киеве

По состоянию на 16 января ситуация с электроэнергией в Киеве остается сложной. Сегодня свет отключался во всех серых зонах графика.

"Сегодня на Киев было 974 МВт из необходимых 1600. Шли на грани графика, отключали во всех серых зонах. Ситуация продолжает быть сложной и ограничения сейчас - это единственная возможность не сделать все еще хуже", - написал Коваленко.

Кроме того, он объяснил, почему так происходит.

"Как вы уже знаете, сейчас значительный дефицит в генерации. Вот как выглядела структура генерации в стране в начале 2022 года: атомные электростанции - 55%, ТЭС и ТЭЦ - 29%, гидроэлектростанции - 7%, восстановительные источники (солнечные, ветровые и другие электростанции) - 9%", - отметил гендиректор YASNO.

По его словам, атомные электростанции были основным источником, они производили большие объемы электроэнергии, но являются негибкими и не могут быстро реагировать на изменения в спросе. Сейчас атомная генерация работает не в полной мере из-за того, что ЗАЭС не отдает электроэнергию в сеть. И эту нехватку компенсировать невозможно.

Тепловая генерация обычно используется как раз для быстрой балансировки генерации и потребления. Но сейчас повреждены и ТЭС. Поэтому пытаются использовать гидроэлектростанции и, как знаем, они требуют времени на восстановление.

"То есть, когда говорим, что ситуация крайне нестандартная, так и есть. Энергосистема по всей Украине единая. Это значит, что если, допустим, не работает несколько блоков электростанции на западе страны, то ограничения будут касаться одинаково и Львовской, и Одесской, и Черкасской областей. И светло-серые зоны графика сейчас быстрее всего означают отключение", - подчеркнул Коваленко.