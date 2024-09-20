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Лучше поздно. Ротань и забивной подопечный получили призы УПЛ через месяц после сенсации

Фото: Руслан Ротань снова получил признание экспертной среды (facebook.com/fcolexandriya)
Автор: Антон Федорцив

По итогам 4-го тура растянувшегося на четыре недели сезона украинская Премьер-лига отдала награды лучшим игроку и тренеру представителям "Александрии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Форвард "желто-черных" Александр Филиппов – футболист 4-го тура чемпионата Украины. Нападающий стал главным героем в сенсационной победе над донецким "Шахтером" (4:3).

Именно Филиппов больше всего приложился к волевому успеху "Александрии". При счете 0:2 он перехватил неудачную передачу защитника и отправил мяч в пустые ворота "горняков". После перерыва форвард реализовал одиннадцатиметровый и реализовал выход фактически с глазу на глаз с кипером после забега из центра поля.

Зато рулевой "Александрии" Руслан Ротань – лучший тренер тура. Под руководством украинского специалиста "желто-черные" не только одолели действующего чемпиона, но утвердились тогда в статусе лидера с четырьмя победами в четырех турах. В сентябре же александрийцы не справились с киевской "Оболонью" (0:0).

В голосовании за лучших игрока и тренера тура приняли участие комментаторы, обозреватели ряда изданий, а также футболисты недавнего прошлого Премьер-лиги. Филиппов опередил в опросе Назаренко, Гуцуляка, Яшари и одноклубника Безерру. Тем временем Ротань оказался лучше Пономарева и Шовковского.

 

К слову, киевское "Динамо" вышло в лидеры Премьер-лиги после победы над "Ворсклой".

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Чемпионат УкраиныРуслан РотаньУПЛАлександрия