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В Краматорске и Славянске за выходные поймали четырех боевиков

Новина українською →
Понедельник 29 мая 2023 23:06
В Краматорске и Славянске за выходные поймали четырех боевиков Фото: В Краматорске и Славянске за выходные поймали четырех боевиков (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Краматорске и Славянске правоохранители выявили трех подозреваемых в причастности к незаконным вооруженным формированиям РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Славянска и Краматорска.

Так, 27 мая в Краматорске правоохранители выявили подозрительного гражданина. Проверив его по имеющимся базам, патрульные установили, что он находится в розыске с 2014 года.

В тот же день, в Славянске полицейские заметили мужчину, который, увидев экипаж, резко изменил направление движения. Во время проверки документов инспекторы выяснили, что мужчину разыскивают правоохранители из-за причастности к разбоям и нападениям.

Помимо этого в воскресенье в Славянске и Краматорске полицейские установили двух человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям и у одного из них, во время проверки телефона, правоохранители выявили приверженность к группам пророссийских взглядов.

Во всех случаях инспекторы передали мужчин следователям для дальнейшего установления обстоятельств.

Напомним, ранее сообщалось, что под суд отправят девять боевиков "ЛДНР", проводивших "зачистки" на временно оккупированных территориях.

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Краматорск
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