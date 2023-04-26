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В Краматорске раздался взрыв

Фото: Взрыв (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 26 апреля, в Краматорске Донецкой области раздался взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Официальная информация о причинах и последствиях взрывов не сообщается.

Жителей региона до окончания тревоги просят оставаться в укрытиях или по возможности соблюдать правила "двух стен".

Воздушная тревога в городе и области не была объявлена.

Напомним, что в ночь на среду, 26 апреля, российские оккупанты обстреляли Дружковку Донецкой области. Под удар попал местный отдел полиции, ранения получили трое полицейских.

Сегодня, 26 апреля, военные РФ обстреляли одну из общин в Сумской области. В результате атаки есть раненые.

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