В Краматорске взорвали автомобиль начальника боевой подготовки ВСУ, - источники

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в селе Гвардейское в Одесской области произошел взрыв авто Украинской добровольческой армии (УДА), в котором находились два человека - женщина и мужчина. В результате чего они получили ранения.

Также мы рассказывали о трагедии, которая произошла в апреле этого года. Тогда на автомобильной парковке при перегрузке боеприпасов произошел взрыв. Погибли двое военных, еще двое были ранены. Также травмы получили пятеро спасателей, прибывших на тушение пожара.

Добавим, что летом правоохранители сообщали о том, что неизвестный мужчина взорвал гранату в автомобиле жителя Бучи.

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