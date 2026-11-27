В Краматорске, по наблюдениям руководительницы эвакуационной команды Universal Aid Ukraine Анны Элсбернд, в больничных коридорах, где раньше люди ждали плановых осмотров и лечения, теперь много раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рассказ волонтера для "Цензор.НЕТ".

По ее словам, из-за угрозы российских атак бригады медицинской эвакуации не могут уезжать в отдельные районы города. Элсбернд рассказала, что видела в больнице раненых в термоодеялах. Маломобильных людей из районов, куда не могут добраться медицинские бригады, забирают волонтеры. Они доставляют их туда, где людей могут принять специализированные службы. По словам Элсбернда, такие выезды требуют больше времени. Перемещение может причинять людям боль, а из-за угрозы атак волонтеры вынуждены действовать быстро.

Статистика эвакуаций

Только в течение 2025 года Universal Aid Ukraine эвакуировала из опасных районов 1200 гражданских.

В настоящее время команды организации работают в Краматорске, Славянске, Малотарановке, Дружковке, а также на Днепропетровщине.

Ранее РБК-Украина в своем репортаже уже рассказывало, как из Донбасса, в том числе и Краматорска, эвакуируют людей.