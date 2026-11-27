Лікарні Краматорська переповнені пораненими, медики не можуть виїжджати в окремі райони, - волонтерка
У Краматорську, за спостереженнями керівниці евакуаційної команди Universal Aid Ukraine Анни Елсбернд, у лікарняних коридорах, де раніше люди чекали на планові огляди й лікування, тепер багато поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розповідь волонтерки для "Цензор.НЕТ".
За її словами, через загрозу російських атак бригади медичної евакуації не можуть виїжджати в окремі райони міста.
Елсбернд розповіла, що бачила в лікарні поранених у термоковдрах. Маломобільних людей із районів, куди не можуть дістатися медичні бригади, забирають волонтери. Вони доправляють їх туди, де людей можуть прийняти спеціалізовані служби.
За словами Елсбернд, такі виїзди потребують більше часу. Переміщення може завдавати людям болю, а через загрозу атак волонтери змушені діяти швидко.
Статистика евакуацій
Лише протягом 2025 року Universal Aid Ukraine евакуювала з небезпечних районів 1200 цивільних.
Нині команди організації працюють у районах Краматорська, Слов’янська, Малотаранівки, Дружківки, а також на Дніпропетровщині.
Раніше РБК-Україна в своєму репортажі вже розповідало, як з Донеччини, зокрема і Краматорська евакуюють людей.