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В Краматорске слышны звуки взрывов

Фото: в Краматорске слышны звуки взрывов (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 12 февраля, в Краматорске были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.

По данным очевидцев, сегодня около 22:40 в Краматорске Донецкой области прогремели взрывы.

Тревога в городе во время взрывов объявлена не была. Официальные источники пока не раскрывают более подробной информации о произошедшем.

Напомним, сегодня, россияне четвертый раз за неделю запустили "Шахеды".

Также мы писали, что оккупанты обвинили Украину в якобы подготовке провокаций в Краматорске.

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