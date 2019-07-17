У Краматорську помер спостерігач ОБСЄ

У Краматорську Донецької області помер спостерігач Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Чеслав Концкий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства Польщі в Україні.

Відзначається, що Концкому було 60 років. Також він був кадровий військовий польської армії. В останні роки працював у міжнародних моніторингових місіях в зоні військових конфліктів в Європі і на Близькому Сході.

"З глибоким сумом ми сприйняли звістку про смерть польського громадянина, спостерігача Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні в Краматорську пана Чеслава Концкого. Посольство Республіки Польща в Україні висловлює слова глибокої скорботи рідним та близьким померлого, а також співробітникам місії СММ ОБСЄ", - говориться в прес-службі.

Нагадаємо, раніше в Краматорську (Донецька область), 18 січня 2018 року, загинув представник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Згідно з інформацією прес-служби місії ОБСЄ, спостерігач став жертвою ДТП.

Уточнюється, що загиблий на Донбасі спостерігач ОБСЄ був громадянином Молдови. Віталіе Зара працював у складі луганської моніторингової команди в Сєвєродонецьку, Луганську і Кадіївці з липня 2015 року.