У Краматорську розібрали завали після обстрілу, кількість жертв зросла

У Краматорську завершено роботи на місці завалу зруйнованого внаслідок ракетного удару житлового будинку. Під час розбору завалу виявлено ще одне тіло загиблого чоловіка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Всього внаслідок обстрілу загинуло дві особи та постраждало п'ятеро. З них два рятувальника, яких було госпіталізовано до лікарні.
Нагадаємо, 29 липня Росія завдала ракетного удару по Краматорську. Внаслідок обстрілу міста був повністю зруйнований та загорівся житловий будинок та кілька легковиків.
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