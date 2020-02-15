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У Краматорську чоловік з гранатою захопив заручників

Новини » Надзвичайні події     15.02.2020 - 11:59
У Краматорську чоловік з гранатою захопив заручників
Фото: спецоперація в Краматорську (facebook.com/mvs.gov.ua)

У ході спецоперації затримали чоловіка

У Краматорську Донецької області чоловік з гранатою взяв в заручники жінку з її дочкою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що чоловік закрився у квартирі своєї знайомої з погрозами підірвати гранату.

"В заручниках виявилася і її 16-річна дочка. Під час спецоперації поліція врятувала сім'ю. Нападник був затриманий, гранату - вилучено. Ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, захопив заручників житель Бахмутського району. Після сварки зі своєю знайомою він вирішив з'ясувати стосунки за допомогою гранати.

Фото: спецоперація в Краматорську (facebook.com/mvs.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські спецслужби попередили можливий теракт на Донбасі. Зокрема, в районі Слов'янська була виявлена бойова реактивна протитанкова граната РПГ-22, яка була захована в кущах біля траси М03. Теракт міг призвести до численних жертв серед військових та мирних жителів.

До цього у Вінницькій області невідомий в салоні автомобіля підірвав бойову гранату. В результаті інциденту постраждали три особи. За даними поліції, гранату підірвали в ході побутового конфлікту.

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