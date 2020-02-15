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В Краматорске мужчина с гранатой захватил заложников

Новости » Происшествия     15.02.2020 - 11:59
В Краматорске мужчина с гранатой захватил заложников
Фото: спецоперация в Краматорске (facebook.com/mvs.gov.ua)

В ходе спецоперации мужчину задержали  

В Краматорске Донецкой области мужчина с гранатой взял в заложники женщину с ее дочерью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Сообщается, что мужчина закрылся в квартире своей знакомой с угрозами подорвать гранату.

"В заложниках оказалась и ее 16-летняя дочь. Во время спецоперации полиция спасла семью. Нападавший был задержан, граната - изъята. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

По данным полиции, заложников захватил житель Бахмутского района. После ссоры со своей знакомой он решил выяснить отношения с помощью гранаты.

Фото: спецоперация в Краматорске (facebook.com/mvs.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что украинские спецслужбы предотвратили возможный теракт на Донбассе. В частности, в районе Славянска была обнаружена боевая реактивная противотанковая граната РПГ-22, которая была спрятана в кустах возле трассы М03. Теракт мог привести к многочисленным жертвам среди военных и мирных жителей.

До этого в Винницкой области неизвестный в салоне автомобиля подорвал боевую гранату. В результате инцидента пострадали три человека. По данным полиции, гранату подорвали в ходе бытового конфликта.

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