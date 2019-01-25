У Черкаській області вантажівка ЗСУ з боєприпасами злетіла у кювет

Фото: ДТП у Черкаській області (Сергій Радченко / Facebook)

Аварія сталася в районі села Княжичі Звенигородського району

У Черкаській області сталося 25 січня дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки з боєприпасами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що аварія сталася в районі села Княжичі Звенигородського району. Під час руху військової колони, водій вантажівки з'їхав на узвозі у кювет.

Причиною ДТП став цивільний автомобіль. Водій авто спробував вклинитися в колону, із-за чого військовий за кермом вантажівки втратив керування на слизькій дорозі. Відзначимо, що в результаті події ніхто не постраждав.

У прес-службі військового відомства повідомили, що боєприпаси перевантажили в іншу вантажівку, після чого колона продовжила рух.

Нагадаємо, в Києві біля Дарницького мосту в понеділок, 22 жовтня, перекинувся військовий вантажівка. За попередньою інформацією, водій вантажівки намагався уникнути зіткнення, і машина перекинулася на бік. В результаті аварії загиблих і постраждалих не було.