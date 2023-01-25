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Оккупанты обстреливают Краматорск. Жителей просят быть в укрытиях

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Донбасс, Среда 25 января 2023 13:56
Оккупанты обстреливают Краматорск. Жителей просят быть в укрытиях Фото: Краматорск Донецкой области обстреливает Россия 25 января (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Прямо сейчас российские оккупанты обстреливают Краматорск Донецкой области. Жителей просят оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Александра Гончаренко.

"Краматорск под вражеским ударом. Находитесь в укрытиях", - рассказал он.

Напомним, до этого оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области 23 января.

Также 20 января россияне совершили обстрел Краматорска. Приоритетом для них было впечатление гражданской инфраструктуры. В результате атаки есть жертвы.

Кроме того, в ночь на 17 января россияне также били по Краматорску, тогда ракеты атаковали промышленную зону.

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Краматорск
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