Краматорск под ударом, есть раненый. Жителей просят не оставлять укрытий

"Краматорск под ударом. Находитесь в укрытиях", - написал он.

По данным Краматорского городского совета, уже известно о раненом.

Как сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, пострадал работавший на месте работник бригады по ремонту электросетей.

Обстрел Краматорска 2 января

Российские оккупанты вечером 2 января атаковали Краматорск (Донецкая область). Граждан призывали находиться в хранилищах.

При этом французские журналисты стали свидетелями ракетного удара по Краматорску. Обстрел произошел в прямом эфире.

Позже стало известно, что при обстреле два человека получили ранения. Одна – в Краматорске, вторая - в Дружковке.