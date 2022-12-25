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Краматорск под обстрелом. Три ракеты ударили по промзоне

Фото: оккупанты ударили ракетами по Краматорску (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска обстреляли Краматорск Донецкой области. Три вражеские ракеты попали по промышленной зоне города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу мэра города Александра Гончаренко.

Обновлено 15:18. Показаны последствия ракетных ударов по промзоне Краматорска.

"Тремя ракетами ударили российские оккупационные войска по Краматорску. Попали в одно из промышленных предприятий. Пострадали цеха и оборудование, но - и это главное! - обошлось без человеческих жертв", - сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, кроме Краматорска, сегодня днем ​​оккупанты наносят многочисленные удары по Авдеевке. Утром и к этому часу они уже шесть раз обстреливали город из артиллерии и градов с зажигательными элементами, ранена женщина.

"Подлецы снова обстреляли Краматорск. Три ракеты ударили по промышленной зоне города. По предварительной информации без жертв. Опасность не миновала, находитесь в укрытиях", - сообщил Гончаренко.

Фото: оккупанты нанесли ракетные удары по Краматорску (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)

Напомним, что 23 декабря оккупанты нанесли ракетный удар по гражданскому объекту города. Для атаки тогда российские войска использовали С-300.

Добавим, перед тем по Краматорску противник также нанес ракетные удары, одна российская ракета попала в здание школы-интерната, другая по территории промзоны одного из предприятий города.

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КраматорскДонбассракетный удар