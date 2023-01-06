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Краматорск под обстрелом российских войск

Иллюстративное фото: Краматорск под обстрелом российских войск (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска обстреливают Краматорск Донецкой области. Местных жителей призывают находиться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу мэра города Александра Гончаренко.

"Краматорск под обстрелом. Сидите в укрытиях", - написал он.

Напомним, что 3 января Краматорск также был под обстрелом оккупантов. Ранение получил энергетик, который в тот момент ремонтировал поврежденную сеть.

Добавим, что на следующий день четыре человека получили ранения, а один погиб в результате обстрела Курахово Донецкой области.

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