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Краматорск частично остался без света, возможны перебои с водой

Краматорск, Воскресенье 19 января 2025 11:57
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Краматорск частично остался без света, возможны перебои с водой Фото: Краматорск частично остался без света 19 января, возможны перебои с водой (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Город Краматорск Донецкой области частично остался без света 19 января. Также возможны перебои с водой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский горсовет.

"Вследствие аварийного отключения город Краматорск сейчас частично без электроснабжения", - говорится в сообщении.

Также, по данным горсовета, из-за этого возможно отключение водоснабжения в разных частях города.

"Держите зараженными павербанки, зарядные станции. Специалисты работают над оценкой ситуации, о чем мы сообщим дополнительно", - добавили специалисты.

Обстрелы Краматорска

Российские войска постоянно обстреливают Краматорск Донецкой области. В частности, российская армия нанесла удар по городу Краматорск Донецкой области 15 января. КАБ оккупантов попал прямо в одну из квартир многоэтажки в одном из спальных районов города. Девять человек получили ранения.

Добавим, что часто из-за обстрелов Краматорск остается без света и воды. Так, в октябре 2024 года сообщалось, что север Донецкой области остался без водоснабжения на неопределенный срок из-за обстрела РФ. Воды не было у 260 тысяч жителей.

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Краматорск Война в Украине Отключение света
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