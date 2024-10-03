В Донецкой области без воды останутся 260 тысяч человек: что известно

Север Донецкой области останется без водоснабжения на неопределенный срок из-за обстрела РФ. Воды не будет у 260 тысяч жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и близлежащие населенные пункты, где в общей сложности живет около 260 тысяч человек, будут иметь проблемы с поставкой воды из-за массированного вражеского обстрела", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, 28 сентября россияне критически повредили два объекта "Воды Донбасса" и учитывая большой объем повреждений отсутствует техническая возможность возобновления работы оборудования.

"ОВА вместе с местными властями работают над отладкой альтернативных возможностей водообеспечения. Сейчас временно поставка технической воды осуществляется с годового водозабора КП "Вода Донбасса", - добавили в администрации.