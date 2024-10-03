В Донецкой области без воды останутся 260 тысяч человек: что известно
Север Донецкой области останется без водоснабжения на неопределенный срок из-за обстрела РФ. Воды не будет у 260 тысяч жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.
"Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и близлежащие населенные пункты, где в общей сложности живет около 260 тысяч человек, будут иметь проблемы с поставкой воды из-за массированного вражеского обстрела", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, 28 сентября россияне критически повредили два объекта "Воды Донбасса" и учитывая большой объем повреждений отсутствует техническая возможность возобновления работы оборудования.
"ОВА вместе с местными властями работают над отладкой альтернативных возможностей водообеспечения. Сейчас временно поставка технической воды осуществляется с годового водозабора КП "Вода Донбасса", - добавили в администрации.
Обстрелы Донецкой области
Российские войска постоянно обстреливают донецкую область. Под ударами находятся жилые кварталы, критическая инфраструктура.
Например, по данным на 3 октября в Донецкой области из-за обстрелов выключалась подстанция, обесточивались несколько воздушных линий, бытовые потребители в двух районах, а также железная дорога и шахты.
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