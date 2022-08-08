Зеленський доручив Шмигалю вирішити питання роботи 1xBet в Україні

Президент Володимир Зеленський відреагував на петицію щодо заборони в Україні російського букмекера 1xBet. Зокрема, він дав завдання прем’єр-міністру провести перевірку роботи букмекера в Україні та вирішити питання з забороною його роботи в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Як відомо, у розпал повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 30 березня 2022 року, Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей надала дві ліцензії ТОВ "Твоя беттінгова компанія" на ведення в Україні букмекерської діяльності та роботу онлайн-казино російського оператора 1xBet, що підтримує російську агресію проти України та якого підозрюють в роботі на російські спецслужби.

У своїй відповіді на петицію Зеленський доручив прем’єр-міністру Шмигалю вирішити питання роботи 1xBet разом з правоохоронними органами. При цьому президент звернув увагу, що умовами ліцензування операторів азартних ігор введено обмеження на ліцензування тих заявників, які контролюються резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України.

Враховуючи те, що ТОВ "Твоя беттінгова компанія" надала в КРАІЛ документи про роботу під торгівельною маркою 1xBet, що зареєстрована на кіпрську фірму Navasard Limited, яка належить громадянам РФ Роману Семіохіну, Сергію Каршкову та Дмитру Казоріну, КРАІЛ не мала права надавати ліцензії цьому заявнику. Однак, в комісії не побачили російського сліду в оператора 1xBet.

Окрім того, Зеленський у своїй відповіді на петицію також зазначив, що обмеження на ліцензування операторів азартних ігор застосовуються й на тих заявників, що пов’язані з особами, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до закону України "Про санкції".

Як відомо, громадська діячка Тетяна Локацька подала заяву в Раду національної безпеки та оборони з вимогою накласти санкції на всі юридичні та фізичні особи, що пов’язані з російським букмекером 1xBet.

Також на посадових осіб ТОВ "Твоя беттінгова компанія" у квітні 2022 року, вже після отримання цією фірмою ліцензій на роботу 1xBet в Україні, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом шахрайства та спроб насильницької зміни кордонів України чи повалення конституційного ладу, чи захоплення державної влади.

Окрім того, як виявили журналісти проекту InformNapalm, платежі для букмекера 1XBet проводять російські банки та платіжні системи.