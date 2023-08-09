КРАИЛ аннулировала лицензию подсанкционного Parimatch за связь с Россией и Беларусью

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) аннулировала лицензии в сфере деятельности по организации и проведению азартных игр трем подсанкционным игорным компаниям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Согласно принятому решению на первом правомочном заседании после возобновления кворума, лишены лицензий трое юридических лиц, к которым применены санкции:
Также в связи с наличием опосредованных отношений контроля резидентами России КРАИЛ приняла решение об аннулировании лицензии в сфере деятельности по организации и проведению азартных игр.
В марте 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против ряда российских букмекерских контор.
В список санкций попали несколько структур букмекерского бренда международной холдинговой компании "Parimatch".
Как оказалось, в структуру компаний Parimatch Tech относятся компании, созданные гражданами Российской Федерации.
По запросу РБК-Украина в Службе безопасности Украины также отметили, что будут устанавливать связи этих компаний с попавшими под украинские санкции фирмами.
"На сегодня получена информация, которая дает основания для дополнительного изучения связей "Ретен Энтертейнмент Лтд", "Риллиус Холдинг Лититед" и БТБ "Бетлаб Холдингс ЛТД" с российскими бенефициарами группы компаний Parimatch", - сообщили в ведомстве.
Также мы писали, что суд в апелляции признал публикацию РБК-Украина о работе Parimatch в России после начала войны достоверной.