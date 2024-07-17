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Крах "Днепра-1": Премьер-лига обратилась в УАФ для решения проблемы

Киев, Среда 17 июля 2024 11:37
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Крах "Днепра-1": Премьер-лига обратилась в УАФ для решения проблемы Фото: "Днепр-1" не выходит на связь с УПЛ (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига призвала Украинскую ассоциацию футбола отозвать аттестат "Днепра-1" на выступления в элитном дивизионе на сезон 2024/25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Накануне состоялось общее собрание участников Премьер-лиги. Представители клубов обсудили ситуацию вокруг четвертой команды прошлого сезона.

"Днепр-1" на фоне распродажи футболистов и заявленных публично финансовых проблем не заявил УПЛ свою позицию. "Спортклубовцы" до сих пор не предоставили официальную информацию о выступлениях в сезоне 2024/25. Более того, днепровский клуб не ответил на запросы Премьер-лиги.

Поскольку выдача аттестатов на получение допуска к соревнованиям относится к компетенции УАФ, то общее собрание инициировало обращение в ассоциацию об отзыве у "Днепра-1" права на выступления. В то же время УПЛ рекомендовала ассоциации выбрать вариант замены "спортклубовцев" в чемпионате. На вакантное место будут претендовать закарпатский "Минай", харьковский "Металлист 1925", столичный "Левый берег" и каменец-подольский "Эпицентр".

Тяжелое лето "Днепра-1"

Четвертая команда Премьер-лиги в межсезонье начала продавать лидеров из-за финансовых проблем. В частности, Днепр покинули хавбеки Пихаленок и Рубчинский (оба – "Динамо").

"Днепр-1" в настоящее время продал футболистов ориентировочно на 6,9 млн евро. Больше всего "спортклубовцы" заработали на переезде упомянутого Пихаленка в Киев (2,5 млн). Впрочем, трудности клуба до сих пор не устранили. Вероятнее всего, вскоре расформируют женскую и юношескую команды.

"Днепр-1" до сих пор не начал подготовку к новому сезону. 25 июля "спортклубовцы" должны стартовать в квалификации Лиги конференций против венгерской "Академии Пушкаша".

К слову, ранее вспомнили топ-5 переездов в "Динамо" футболистов из Донбасса на фоне трансфера Пихаленка.

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