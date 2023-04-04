Воровство на 15 миллионов и стрельба с полицейскими: в Нидерландах осудили преступников
В Нидерландах осудили восемь человек, похитивших драгоценные металлы на сумму около 14,5 млн евро и стрелявших в полицейских в Амстердаме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .
В мае 2021 года в северном пригороде Амстердама грабители похитили драгоценные металлы почти на 15 млн евро. После чего началась погоня полицейских за злоумышленниками, закончившейся стрельбой.
Пятерых грабителей задержали после перестрелки в деревне, еще троих правоохранителей арестовали позже. Один из участников ограбления был застрелен полицейскими.
Злоумышленника, стрелявшего в полицейских, приговорили к 15 годам лишения свободы. Человек, который все спланировал и координировал, также получил 15 лет тюрьмы. Пятеро других грабителей были приговорены к тюремному заключению на срок от двух до десяти лет.
Правоохранители до сих пор не знают, где остались драгоценные металлы на четыре млн евро.
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Напомним, Германия и Нидерланды обещают продолжать оказывать военную помощь Украине.
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