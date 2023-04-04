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Воровство на 15 миллионов и стрельба с полицейскими: в Нидерландах осудили преступников

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Нидерланды, Вторник 04 апреля 2023 01:46
Воровство на 15 миллионов и стрельба с полицейскими: в Нидерландах осудили преступников Фото: Осудили грабителей в Нидерландах (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Нидерландах осудили восемь человек, похитивших драгоценные металлы на сумму около 14,5 млн евро и стрелявших в полицейских в Амстердаме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

В мае 2021 года в северном пригороде Амстердама грабители похитили драгоценные металлы почти на 15 млн евро. После чего началась погоня полицейских за злоумышленниками, закончившейся стрельбой.

Пятерых грабителей задержали после перестрелки в деревне, еще троих правоохранителей арестовали позже. Один из участников ограбления был застрелен полицейскими.

Злоумышленника, стрелявшего в полицейских, приговорили к 15 годам лишения свободы. Человек, который все спланировал и координировал, также получил 15 лет тюрьмы. Пятеро других грабителей были приговорены к тюремному заключению на срок от двух до десяти лет.

Правоохранители до сих пор не знают, где остались драгоценные металлы на четыре млн евро.

Ранее мы писали, что Нидерланды выделяют Украине новый пакет помощи на сумму 274 млн евро.

Напомним, Германия и Нидерланды обещают продолжать оказывать военную помощь Украине.

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