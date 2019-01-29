На КПВВ поблизу Станці Луганської померла людина

Чоловік помер через переохолодження

Во время пересечения линии соприкосновения вблизи Станицы Луганской 28 января умер мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 29 января.

Как отмечается, 68‑летний мужчина умер в 13:45 возле гуманитарного контейнера, который используется как пункт обогрева. Сначала он потерял сознание. Его не смогли реанимировать даже после того, как ему оказали неотложную помощь.

"Присутствующий на месте полицейский сообщил патрулю Миссии о том, что мужчина вместе со своей женой и сыном направлялся в неподконтрольных правительству районов и что его тело доставили в морг в Станице Луганской", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что это 12 человек, которая скончался на линии соприкосновения с начала зимы.

Напомним, на Донбассе в течение текущих суток, в период с 00:00 до 18:00, боевики пять раз обстреляли позиции украинских войск. В результате обстрела российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Об'объединенных сил не пострадал.

РБК-Украина писало, что украинская сторона СЦКК сообщила об обстреле населенных пунктов вдоль линии разграничения. По данным отчета СММ ОБСЕ от 28 января, 26 января, в поселке Чермалык, по улице Набережной, дом 59, команда СММ в очередной раз зафиксировала свежие повреждения на двух стенах жилого одноэтажного дома.