Бойовики обстріляли житловий район уздовж лінії розмежування

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Бойовики обстріляли населений пункт Чермалик Донецької області

На Донбасі бойовики продовжують обстрілювати і руйнувати житлові будинки у населеному пункті Чермалик Донецької області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Українська сторона СЦКК повідомила про обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації населених пунктів уздовж лінії розмежування.

За даними звіту СММ ОБСЄ від 28 січня, 26 січня, у селищі Чермалик, по вулиці Набережній, будинок 59, команда СММ в черговий раз зафіксувала свіжі пошкодження на двох стінах житлового одноповерхового будинку. За оцінкою спостерігачів, всі пошкодження утворилися в результаті попадання боєприпасів стрілецької зброї. Крім того, міжнародні спостерігачі також зафіксували на цих стінах осколкові пошкодження, які виникли раніше.

Нагадаємо, бойовики 9 грудня обстріляли житлові будинки на Донбасі. За даними звіту Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ було зафіксовано щонайменше вісім зруйнованих житлових будинків (без дахів, залишилися тільки зовнішні стіни) на 150-метровому ділянці вулиці в селищі Чигари в Південному (колишнє Ленінське) на північному сході від Донецька.

Додамо, що в минулому році підрозділам служби з надзвичайних ситуацій вдалося відновити на Донбасі 566 будинків місцевих жителів, які були пошкоджені в результаті обстрілу бойовиків.