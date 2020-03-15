КПВВ "Станиця Луганська" закривається на два тижні у зв'язку з карантином в Україні через пандемію коронавірусу, верифікація буде відтермінована. Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація у своєму Facebook.

Вказано, що перетин КПВВ забороняється в обох напрямках з 16 березня.

"З 16 березня за наказом командувача об’єднаних сил на контрольних пунктах в’їзду-виїзду з тимчасово окупованих частин Луганської та Донецької областей на два тижні забороняється перетин КПВВ в обох напрямках", - вказано у повідомленні.

При цьому виняток щодо повернення на українську частину робиться тільки для громадян, які мають постійну реєстрацію на підконтрольній Україні території. Пропуск на тимчасово окуповані регіони тільки для громадян, які там проживають.

"Щоденно тільки КПВВ "Станиця Луганська" перетинають близько 15 тис.осіб. Тож загроза занесення та поширення коронавірусу з непідконтрольних територій надвисока. Завдяки вжитим заходам безпеки, нам вдається утримувати ситуацію під контролем - жодного випадку захворювання на COVID-19 в області не зафіксовано", - прокоментував закриття КПВВ очільник області Сергій Гайдай.

За його словами, громадянам, які мали пройти верифікацію в органах соціального захисту у цей період, не варто хвилюватись - її термін буде подовжено. Соціальні та пенсійні виплати припинятись не будуть.

Підкреслимо, згідно з рішенням уряду, тимчасовому закриттю у Луганській області підлягають наступні пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю - пішохідний (місцевий, пасажирський) у Міловому (Міловський район) та автомобільний/пішохідний (місцевий, пасажирський) у Сиротиному (Троїцький район).

Крім того, до переліку пунктів пропуску через державний кордон, в яких тимчасово припинено пішохідне сполучення, увійшли автомобільний (вантажний, пасажирський) у Міловому (Міловський район), який є міждержавним, а також міжнародні автомобільні (обидва - вантажні, пасажирські) у Просяному (Марківський район) та Танюшівці (Новопсковський район).

Як писало РБК-Україна раніше, раніше глава уряду Денис Шмигаль заявляв, що Кабмін прийме рішення про закриття на два тижні пунктів пропуску через кордон для регулярного пасажирського сполучення з 17 березня.

Підкреслимо, з 12 березня по 3 квітня в Україні введено карантин. Крім того, з 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня буде повністю припинено авіасполучення і пасажирські перевезення.