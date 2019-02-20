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На КПВВ "Станиця Луганська" сьогодні відключать світло

Новини » Суспільство    20.02.2019 - 08:53
На КПВВ "Станиця Луганська" сьогодні відключать світло
Ілюстративне фото (facebook.com/mvs.gov.ua)

КПВВ працюватиме у штатному режимі

На контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" у районі проведення операції Об’єднаних сил в Луганській області сьогодні, 20 лютого, заплановано відключення електропостачання, однак КПВВ працюватиме у штатному режимі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Як зазначається, сьогодні у смт Станиця Луганська з 8:00 до 16:30 заплановано відключення електропостачання у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на лінії електропередачі.

"Щоб не допустити збоїв у функціонуванні КПВВ "Станиця Луганська" та роботи баз даних, необхідних для оформлення громадян, які прямують через лінію розмежування, прикордонники Лисичанського загону розгорнули додаткові дизель-генератори", - повідомили у МВС.

Як зазначається, КПВВ "Станиця Луганська" працюватиме у штатному режимі.

У МВС закликали врахувати цю інформацію для планування своїх поїздок.

На КПВВ &quot;Станиця Луганська&quot; сьогодні відключать світло

Нагадаємо, контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі за минулу добу, 18 лютого, перетнули 30,3 тисячі осіб.

Також повідомлялося,  що у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 19 лютого російські окупаційні війська 16 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі із застосуванням забороненого озброєння, поранено трьох військовослужбовців.

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